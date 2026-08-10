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«Эффектность и редкость». Footmercato — о голевом пасе через сальто в российском футболе

«Эффектность и редкость». Footmercato — о голевом пасе через сальто в российском футболе
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Французское издание Footmercato оценило эффектный гол «Спартака» из Костромы в ворота «СКА-Хабаровск» (3:1) после кульбита при вводе мяча из аута в исполнении защитника Надера Мохаммади в матче 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Спартак Кс
Кострома
1:0 Горелишвили – 52'     1:1 Калмыков – 64'     1:2 Бугриёв – 75'     1:3 Бугриёв – 83'    
Удаления: Плиев – 90+1' / нет

«Несмотря на эффектность и редкость такого исполнения аута, подобный приём не является новым для футбола. В начале 1990-х годов его популяризировал эстонец Ристо Калласте, а позднее такой способ ввода мяча использовал англичанин Стив Уотсон, выступавший за «Ньюкасл». Надер Мохаммади вновь привлёк внимание к этой технике, фактически создав голевую атаку для своей команды», — говорится в статье.

Напомним, на 83-й минуте защитник гостей Сергей Бугриёв ударом головой оформил дубль. Ассистировал ему иранский легионер Надер Мохаммади, совершивший полный оборот перед вводом мяча из аута.

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