«Эффектность и редкость». Footmercato — о голевом пасе через сальто в российском футболе

Французское издание Footmercato оценило эффектный гол «Спартака» из Костромы в ворота «СКА-Хабаровск» (3:1) после кульбита при вводе мяча из аута в исполнении защитника Надера Мохаммади в матче 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027.

«Несмотря на эффектность и редкость такого исполнения аута, подобный приём не является новым для футбола. В начале 1990-х годов его популяризировал эстонец Ристо Калласте, а позднее такой способ ввода мяча использовал англичанин Стив Уотсон, выступавший за «Ньюкасл». Надер Мохаммади вновь привлёк внимание к этой технике, фактически создав голевую атаку для своей команды», — говорится в статье.

Напомним, на 83-й минуте защитник гостей Сергей Бугриёв ударом головой оформил дубль. Ассистировал ему иранский легионер Надер Мохаммади, совершивший полный оборот перед вводом мяча из аута.