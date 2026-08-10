Тренер сборной России Писарев назвал главную потерю «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о потере, которая уменьшила шансы московского «Спартака» отыграться в матче 3-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Без Барко, конечно, очень сложно было «Спартаку» во втором тайме отыгрываться. Навал дал какие‑то полумоменты, но всё равно потеря Барко для этой игры была существенной», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Эсекьель Барко был в стартовом составе красно-белых на игру с «южанами», но был заменён в перерыве на Кристофера Мартинса. Позже главный тренер московской команды Хуан Карлос Карседо сообщил, что Барко покинул поле по состоянию здоровья.