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Баженов назвал главную ошибку Карседо в матче «Спартака» с «Краснодаром»

Баженов назвал главную ошибку Карседо в матче «Спартака» с «Краснодаром»
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Бывший футболист московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Никита Баженов назвал ошибку главного тренера красно‑белых Хуана Карлоса Карседо в матче 3-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Карседо немного затянул с выходом Даку? Может быть, минут на 5-10. Когда Даку вышел, игра перестроилась, Пруцев добавился в игру. Освобождали коридоры на флангах, Карседо подсказывал, чтобы играли широко на фланге через Дмитриева, который вышел прекрасно. Соответственно, нужно было насыщать штрафную передачами, по диагонали кроссами. В принципе, получалось, и в этом как раз Даку мог усилить «Спартак», он хорошо цеплялся», — сказал Баженов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, новичок московского «Спартака» форвард Мирлинд Даку вышел на поле на 68-й минуте встречи, сыграл 27 минут и нанёс три удара по воротам «Краснодара», один из которых в створ. Это была первая игра албанца за красно-белых.

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