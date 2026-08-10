«Громыхнуло сильно». Радимов — о сенсационном поражении «Зенита» в матче с «Родиной»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов отреагировал на сенсационное поражение «Зенита» в матче с «Родиной» (1:2) в чемпионате России.

«Громыхнуло сильно в этом матче! После первого тайма казалось, что «Родине» не миновать разгрома. Вообще ничего не предвещало беды для «Зенита». Петербуржцы провалили 15-20 минут второго тайма, в течение которых гости смогли забить два гола. Эта потеря очков может аукнуться и на финише сезона, хотя мы не можем точно этого утверждать», — сказал Радимов в эфире программы «Матч ТВ».

После трёх туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков. «Родина» находится на 11-м месте, набрав три очка.

В следующем туре «Зенит» встретится с московским «Динамо». Матч состоится 16 августа, начало – в 14:30 мск.