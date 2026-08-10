Агкацев прокомментировал свою результативную ошибку в матче «Краснодара» со «Спартаком»
Поделиться
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мыслями о матче и своей результативной ошибке в игре 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3' 1:1 Оласа – 6' 1:2 Батчи – 11'
— На нынешнем этапе это очень важная победа. Мне кажется, сегодня была идеальная атмосфера для игры. Отличная игра в исполнении обеих команд. Рад, что победили.
— После пропущенного гола злился на себя?
— Да нет, не злился. Принял ошибку. Такие ошибки бывают. Главное — быстро обнулиться и продолжать играть дальше, — сказал Агкацев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, вратарь «быков» не смог зафиксировать мяч после удара нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, из-за чего красно-белые открыли счёт на второй минуте встречи.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2026
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
08:23
-
07:45
-
07:43
-
07:38
-
07:21
-
07:15
-
06:59
-
06:57
-
06:38
-
06:37
-
06:25
-
06:20
-
06:04
-
06:02
-
05:56
-
05:52
-
05:45
-
05:36
-
04:53
-
04:37
-
04:23
-
04:21
-
04:16
-
03:36
-
03:25
-
03:18
-
02:57
-
02:57
-
02:42
-
02:42