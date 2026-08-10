Агкацев прокомментировал свою результативную ошибку в матче «Краснодара» со «Спартаком»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мыслями о матче и своей результативной ошибке в игре 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).

— На нынешнем этапе это очень важная победа. Мне кажется, сегодня была идеальная атмосфера для игры. Отличная игра в исполнении обеих команд. Рад, что победили.

— После пропущенного гола злился на себя?

— Да нет, не злился. Принял ошибку. Такие ошибки бывают. Главное — быстро обнулиться и продолжать играть дальше, — сказал Агкацев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вратарь «быков» не смог зафиксировать мяч после удара нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, из-за чего красно-белые открыли счёт на второй минуте встречи.