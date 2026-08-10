«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром», упомянув Угальде

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый поражению красно-белых в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Отметим, что московская команда вела в счёте со второй минуты, но упустила даже ничейный результат.

«Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате. Дома быстро открыли счёт в матче с «Краснодаром» после удара Угальде, однако пропустили дважды — 1:2», — написано в телеграм-канале группировки.

После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027 «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.