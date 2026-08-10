Телеграм-канал «Спартака» обратился к болельщикам после поражения от «Краснодара»

Телеграм-канал московского «Спартака» опубликовал пост, посвящённый поражению красно-белых в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2), обратившись к фанатам московской команды. Отметим, что «Спартак» вёл в счёте со второй минуты, но упустил даже ничейный результат.

«Расстроены, что не смогли сегодня порадовать вас. 😣 Проанализируем этот матч и обязательно станем сильнее ✊», — написано в телеграм-канале красно-белых.

После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027 «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.