Губерниев кратко отреагировал на поражение «Зенита» в матче с «Родиной» в РПЛ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о неожиданном поражении «Зенита» в матче с «Родиной» (1:2) в 3-м туре чемпионата России.

«Ого, Родина!!! Огого!!! Обыгран в гостях Зенит 2-1!!!» — написал Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Зенит» потерпел первое поражение на «Газпром Арене» в РПЛ с 2024 года.

После трёх сыгранных туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. «Родина» с тремя очками занимает 11-ю строчку.

В 4-м туре «Зенит» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 16 августа и начнётся в 14:30 мск.