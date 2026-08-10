15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев кратко отреагировал на поражение «Зенита» в матче с «Родиной» в РПЛ

Губерниев кратко отреагировал на поражение «Зенита» в матче с «Родиной» в РПЛ
Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о неожиданном поражении «Зенита» в матче с «Родиной» (1:2) в 3-м туре чемпионата России.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Ого, Родина!!! Огого!!! Обыгран в гостях Зенит 2-1!!!» — написал Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Зенит» потерпел первое поражение на «Газпром Арене» в РПЛ с 2024 года.

После трёх сыгранных туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. «Родина» с тремя очками занимает 11-ю строчку.

В 4-м туре «Зенит» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 16 августа и начнётся в 14:30 мск.

Материалы по теме
Похоронил «Зенит» дублем, а мечтал быть вратарём! Кто такой Артур Гарибян?
Видео
Похоронил «Зенит» дублем, а мечтал быть вратарём! Кто такой Артур Гарибян?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android