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Карседо отреагировал на дебют Даку за «Спартак» в матче с «Краснодаром»

Карседо отреагировал на дебют Даку за «Спартак» в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил дебют за команду нападающего Мирлинда Даку в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Даку перешёл в московский клуб 6 августа из «Рубина» и подписал соглашение на три сезона. В текущем сезоне на его счету три матча и два гола.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

— Как вы оцените дебют Даку?
— Неплохо. Он помог команде, был достаточно опасен, в воздухе помогал, был у него момент в штрафной. Конечно, время на адаптацию потребуется, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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