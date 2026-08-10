Карседо отреагировал на дебют Даку за «Спартак» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил дебют за команду нападающего Мирлинда Даку в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Даку перешёл в московский клуб 6 августа из «Рубина» и подписал соглашение на три сезона. В текущем сезоне на его счету три матча и два гола.

— Как вы оцените дебют Даку?

— Неплохо. Он помог команде, был достаточно опасен, в воздухе помогал, был у него момент в штрафной. Конечно, время на адаптацию потребуется, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.