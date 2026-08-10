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Романо рассказал, когда «ПСЖ» обсудит будущее возможного нового вратаря клуба

Романо рассказал, когда «ПСЖ» обсудит будущее возможного нового вратаря клуба
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Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном новом голкипере клуба японце Дзионе Судзуки из «Пармы».

«Пари Сен-Жермен» близок к достижению соглашения с «Пармой» по трансферу голкипера Дзиона Судзуки. Общая сумма сделки составит € 35 млн.

Пока неясно, будет ли японский вратарь после перехода отдан в аренду «Ювентусу» или останется в «ПСЖ» в случае ухода Люка Шевалье. Переговоры по этому вопросу продолжатся в начале следующей недели», — написал Романо на личной странице в социальной сети X.

Судзуки перебрался в «Парму» летом 2024 года из бельгийского «Сент-Трюйдена» за € 7,5 млн. В минувшем сезоне японец провёл 22 матча, пропустил 30 голов и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Отметим, что за «ПСЖ» также выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

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