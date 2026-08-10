«Стали шоком для всех». Карседо — о причинах поражения «Спартака» от «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о причинах неудачи команды в попытках сохранить победу в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Если ты недостаточно хладнокровен, не реализуешь моменты, то результат налицо. После забитого мяча не удалось удержать этот момент, два пропущенных гола стали шоком для всей команды. Во втором тайме удалось создать больше, мы доминировали, но результата не добились. Характер игры определялся счётом, «Краснодар» вышел защищать результат, играть в более оборонительной манере, использовал контратаки. Мы хотели доминировать, играть более агрессивно, моменты были, но реализовать их мы не смогли», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027 «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу. «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.