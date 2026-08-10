ТГ-канал «Зенита» обратился к болельщикам после сенсационного поражения от «Родины»

ТГ-канал «Зенита» обратился к болельщикам после неожиданного поражения в домашнем матче 3-го тура чемпионата России с «Родиной» со счётом 1:2.

«Не тот результат, который мы должны показывать. Сделаем всё, чтобы исправиться в следующей игре и порадовать вас победой. Спасибо за громкую поддержку на трибунах, сине-бело-голубые!» — написано на официальной странице «Зенита» в телеграм-канале.

После трёх туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков. «Родина» находится на 11-м месте, набрав три очка.

В следующем туре «Зенит» встретится с московским «Динамо». Матч состоится 16 августа, начало – в 14:30 мск.