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«Что я должен был делать?» Президент FIGC — о срыве назначения Пирло из-за связи с Россией

«Что я должен был делать?» Президент FIGC — о срыве назначения Пирло из-за связи с Россией
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Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго считает, что правильно поступил, когда не позволил Андреа Пирло возглавить сборную Италии из-за связи с российским букмекером.

«Всё было готово, поверьте мне. Мы уже подготовили всё для объявления о назначении, но затем появилась информация о сотрудничестве Андреа с российской букмекерской компанией. Что я должен был делать? В тот период я практически не спал, но в итоге уверен, что принял правильное решение», — приводит слова Малаго Football Italia.

Ранее сообщалось, что Пирло был главным претендентом на вакантную должность тренера сборной Италии, но решение было изменено после скандала из-за контракта итальянца с букмекерской компанией в России.
Вместо Пирло сборную Италии возглавил Роберто Манчини.

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