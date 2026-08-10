«Что я должен был делать?» Президент FIGC — о срыве назначения Пирло из-за связи с Россией

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго считает, что правильно поступил, когда не позволил Андреа Пирло возглавить сборную Италии из-за связи с российским букмекером.

«Всё было готово, поверьте мне. Мы уже подготовили всё для объявления о назначении, но затем появилась информация о сотрудничестве Андреа с российской букмекерской компанией. Что я должен был делать? В тот период я практически не спал, но в итоге уверен, что принял правильное решение», — приводит слова Малаго Football Italia.

Ранее сообщалось, что Пирло был главным претендентом на вакантную должность тренера сборной Италии, но решение было изменено после скандала из-за контракта итальянца с букмекерской компанией в России.

Вместо Пирло сборную Италии возглавил Роберто Манчини.