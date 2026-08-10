Инсайдер Скира подтвердил переговоры «Галатасарая» и «Локо» по переходу Батракова

Популярный итальянский инсайдер Николо Скира сообщил на своей странице в соцсети X, что «Галатасарай» начал переговоры с московским «Локомотивом» по трансферу российского полузащитника Алексея Батракова.

Турецкие инсайдеры ранее сообщали, что Батраков является приоритетной целью «Галатасарая» в это трансферное окно, а его переход как никогда близок к завершению. Отмечается, что предложение «Галатасарая» по Батракову составляет € 25 млн с учётом бонусов.

Батракову 21 год. Он — воспитанник системы железнодорожников. За первую команду Алексей провёл 83 матча, забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи. Контракт с красно-зелёными у Батракова рассчитан до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 28 млн.