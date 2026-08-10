Журналист сообщил, когда завершатся переговоры «Галатасарая» и «Локо» по Батракову

Популярный турецкий журналист и инсайдер Эрдем Ачикгёз в соцсети X рассказал подробности переговоров и ситуации вокруг потенциального трансфера российского полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«У «Галатасарая» в России два представителя, которые занимаются трансфером Батракова. «Галатасарай» будет ждать новостей, положительных или отрицательных, до завтрашнего дня (пост был выложен 9 августа, значит, финал переговоров намечен на сегодня, 10 августа. — Прим. «Чемпионата»). Жёлто-красные не будут увеличивать своё предложение. Если ответ железнодорожников окажется отрицательным, турецкий клуб обратится к альтернативным игрокам, которых они уже определили для данной позиции», — написал Ачикгёз в соцсети X.

Ранее другой инсайдер Николо Скира сообщил, что клубы начали переговоры по переходу Батракова.