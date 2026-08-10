«Как это понять?» Шнякин отреагировал на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»

Российский комментатор Дмитрий Шнякин поделился эмоциями после сенсационного поражения «Зенита» от «Родины» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:2.

«Я не знаю, как этот чемпионат понимать. Вот его как понять? Просто приезжает аутсайдер аутсайдерович на «Газпром Арену», 0:1 горит и… Как это понять? (Смеётся.) Вот где лучшая лига в мире», — сказал Шнякин в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

После трёх туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков. «Родина» находится на 11-м месте, набрав три очка.