«Как это понять?» Шнякин отреагировал на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
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Российский комментатор Дмитрий Шнякин поделился эмоциями после сенсационного поражения «Зенита» от «Родины» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:2.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23' 1:1 Гарибян – 59' 1:2 Гарибян – 65'
«Я не знаю, как этот чемпионат понимать. Вот его как понять? Просто приезжает аутсайдер аутсайдерович на «Газпром Арену», 0:1 горит и… Как это понять? (Смеётся.) Вот где лучшая лига в мире», — сказал Шнякин в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.
После трёх туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков. «Родина» находится на 11-м месте, набрав три очка.
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