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Радимов критически разобрал игру новичка «Зенита» Аугусто в РПЛ

Радимов критически разобрал игру новичка «Зенита» Аугусто в РПЛ
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов критически высказался об игре новичка сине-бело-голубых форварда Фелипе Аугусто.

«Видно, что мастер. Мастер довольно-таки высокого уровня, но не хватает какой-то уверенности, когда рядом есть футболисты тоже высокого уровня. Он не всегда берёт ответственность на себя в каких-то моментах, когда кажется, что надо самому что-то придумывать, и, наоборот, не всегда делает в такт то, что надо — в другие моменты. Я бы не сказал, что он выпадает, просто нет какой-то уверенности и адаптации к новой команде, новому «Зениту», в котором он оказался», — сказал Радимов в эфире программы «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» объявил о трансфере Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» 29 июня. Стороны подписали контракт сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. В новом клубе в РПЛ Аугусто принял участие в трёх матчах и забил один мяч. Также в его активе по одной встрече в Кубке и Суперкубке страны.

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