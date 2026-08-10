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Головин получил лучшую оценку в «Монако» за матч с «Ливерпулем» от Sofascore

Головин получил лучшую оценку в «Монако» за матч с «Ливерпулем» от Sofascore
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил лучшую оценку в команде за товарищеский матч с «Ливерпулем» (3:2) от Sofascore. В этой встрече Головин заработал и реализовал пенальти.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 августа 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Исак – 16'     2:0 Вирц – 29'     2:1 Головин – 44'     2:2 Биерет – 56'     2:3 Бруннер – 88'    

Головин получил оценку за матч 7,9. Вторую лучшую оценку в «Монако» получил нападающий Мика Биерет (7,2).

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

«Монако» в конце июля сыграл вничью с «Серкль Брюгге» (2:2) и уступил «Спортингу» (0:2). 6 августа французский клуб обыграл «Хетафе» (1:0) в товарищеском матче.

«Ливерпуль» в своей предыдущей встрече 2 августа проиграл «Лидсу» со счётом 2:4.

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