Головин получил лучшую оценку в «Монако» за матч с «Ливерпулем» от Sofascore

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил лучшую оценку в команде за товарищеский матч с «Ливерпулем» (3:2) от Sofascore. В этой встрече Головин заработал и реализовал пенальти.

Головин получил оценку за матч 7,9. Вторую лучшую оценку в «Монако» получил нападающий Мика Биерет (7,2).

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

«Монако» в конце июля сыграл вничью с «Серкль Брюгге» (2:2) и уступил «Спортингу» (0:2). 6 августа французский клуб обыграл «Хетафе» (1:0) в товарищеском матче.

«Ливерпуль» в своей предыдущей встрече 2 августа проиграл «Лидсу» со счётом 2:4.