Головин получил лучшую оценку в «Монако» за матч с «Ливерпулем» от Sofascore
Поделиться
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил лучшую оценку в команде за товарищеский матч с «Ливерпулем» (3:2) от Sofascore. В этой встрече Головин заработал и реализовал пенальти.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 августа 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Исак – 16' 2:0 Вирц – 29' 2:1 Головин – 44' 2:2 Биерет – 56' 2:3 Бруннер – 88'
Головин получил оценку за матч 7,9. Вторую лучшую оценку в «Монако» получил нападающий Мика Биерет (7,2).
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.
«Монако» в конце июля сыграл вничью с «Серкль Брюгге» (2:2) и уступил «Спортингу» (0:2). 6 августа французский клуб обыграл «Хетафе» (1:0) в товарищеском матче.
«Ливерпуль» в своей предыдущей встрече 2 августа проиграл «Лидсу» со счётом 2:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2026
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
08:23
-
07:45
-
07:43
-
07:38
-
07:21
-
07:15
-
06:59
-
06:57
-
06:38
-
06:37
-
06:25
-
06:20
-
06:04
-
06:02
-
05:56
-
05:52
-
05:45
-
05:36
-
04:53
-
04:37
-
04:23
-
04:21
-
04:16
-
03:36
-
03:25
-
03:18
-
02:57
-
02:57
-
02:42
-
02:42