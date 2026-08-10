«Тушите свет!» Казанский — о голе «Спартака» Кс после сальто при вводе аута
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Российский комментатор Денис Казанский высказался об эффектном голе «Спартака» из Костромы в ворота «СКА-Хабаровск» (3:1) после кульбита при вводе мяча из аута в исполнении защитника Надера Мохаммади в матче 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027.
Россия — Лига Pari . 5-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Спартак Кс
Кострома
1:0 Горелишвили – 52' 1:1 Калмыков – 64' 1:2 Бугриёв – 75' 1:3 Бугриёв – 83'
Удаления: Плиев – 90+1' / нет
«Тушите свет!» — написал Казанский на своей странице в телеграм-канале.
Напомним, на 83-й минуте защитник гостей Сергей Бугриёв ударом головой оформил дубль. Ассистировал ему иранский легионер Надер Мохаммади, совершивший полный оборот перед вводом мяча из аута.
Мохаммади перебрался в костромской «Спартак» текущим летом. 29-летний защитник выступал за иранские клубы «Пайкан», «Трактор», «Гол Гохар» и «Зоб Ахан», проведя большую часть карьеры в высшем дивизионе Ирана.
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