«Тушите свет!» Казанский — о голе «Спартака» Кс после сальто при вводе аута

Российский комментатор Денис Казанский высказался об эффектном голе «Спартака» из Костромы в ворота «СКА-Хабаровск» (3:1) после кульбита при вводе мяча из аута в исполнении защитника Надера Мохаммади в матче 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027.

«Тушите свет!» — написал Казанский на своей странице в телеграм-канале.

Напомним, на 83-й минуте защитник гостей Сергей Бугриёв ударом головой оформил дубль. Ассистировал ему иранский легионер Надер Мохаммади, совершивший полный оборот перед вводом мяча из аута.

Мохаммади перебрался в костромской «Спартак» текущим летом. 29-летний защитник выступал за иранские клубы «Пайкан», «Трактор», «Гол Гохар» и «Зоб Ахан», проведя большую часть карьеры в высшем дивизионе Ирана.