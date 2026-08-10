«Со своей работой бы разобраться». Мусаев отказался давать совет тренеру ЦСКА Игдисамову

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы в матче со «Спартаком» (2:1) в 3-м туре РПЛ отказался давать совет тренеру ЦСКА Дмитрию Игдисамову.

«Напутствие Игдисамову? Я не в той роли, не на том уровне, чтобы давать кому-то какие-то советы. Я думаю, в ЦСКА есть много легендарных тренеров, в первую очередь Валерий Газзаев. Думаю, что, наверное, он должен давать эти наставления. Мне бы со своей работой разобраться», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

После трёх туров «Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив девять очков. ЦСКА занимает шестое место, набрав пять очков в трёх турах.