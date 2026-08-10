Суперкомпьютер Opta назвал шансы «Локомотива» вылететь из РПЛ

Суперкомпьютер Opta представил шансы московского «Локомотива» на вылет из Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2026/2027.

Железнодорожники с шансом 3,9% могут занять 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. При этом у «Локомотива» аналогичный показатель, касающийся борьбы команды Михаила Галактионова за третье место (3,9%). Завершить сезон на последнем, 16-м месте красно-зелёные могут с шансом 1,7%, по данным портала.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников два очка в трёх стартовых турах. Московская команда на старте сезона сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и «Акроном» (0:0), а также уступила махачкалинскому «Динамо» (1:2).