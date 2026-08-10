«Сербы и россияне — братья навсегда». Ультрас «Црвены Звезды» оскорбил президента Украины

Группировка ультрас «Црвены Звезды» «Делие» во время матча отреагировала на недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Сербию, сообщает Sportklub.rs.

На трибунах появились российские флаги, а болельщики скандировали: «Сербы и россияне — братья навсегда!» На баннере также содержалась оскорбительная характеристика в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

В перерыве матча на стадионе также звучали российские песни.

Какой именно матч стал поводом для акции, источник не уточняет. Предположительно, речь идёт о встрече 4-го тура чемпионата Сербии между «Црвеной Звездой» и «Новым Пазаром» (2:0), которая состоялась 8 августа.

Зеленский посетил Сербию с официальным визитом 7-8 августа.