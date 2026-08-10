15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сербы и россияне — братья навсегда». Ультрас «Црвены Звезды» оскорбил президента Украины

«Сербы и россияне — братья навсегда». Ультрас «Црвены Звезды» оскорбил президента Украины
Комментарии

Группировка ультрас «Црвены Звезды» «Делие» во время матча отреагировала на недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Сербию, сообщает Sportklub.rs.

На трибунах появились российские флаги, а болельщики скандировали: «Сербы и россияне — братья навсегда!» На баннере также содержалась оскорбительная характеристика в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

В перерыве матча на стадионе также звучали российские песни.

Какой именно матч стал поводом для акции, источник не уточняет. Предположительно, речь идёт о встрече 4-го тура чемпионата Сербии между «Црвеной Звездой» и «Новым Пазаром» (2:0), которая состоялась 8 августа.

Зеленский посетил Сербию с официальным визитом 7-8 августа.

Материалы по теме
«Локомотив» хочет арендовать игрока «Црвены Звезды», которым интересовался ЦСКА — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android