Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на слухи об уходе Араухо в «Ливерпуль»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возможный уход защитника Рональда Араухо в «Ливерпуль» на правах аренды.

«Рональд — отличный парень и отличный игрок, но наш стиль игры отличается от того, которому он отдаёт предпочтение. Он мощный и быстрый футболист. Мне очень жаль. Это было тяжело, и я не мог рассчитывать на него так часто, как хотел бы. Ошибки прошлого сказались на нём психологически.

Я видел, что он счастлив, и желаю ему всего наилучшего. Он замечательный человек и игрок. А ещё — отличный капитан. Изменения в жизни — это нормально», — сказал Флик, слова которого приводит AS.

Сообщалось, что аренда уругвайца в «Ливерпуль» рассчитана на один сезон и будет включать опцию выкупа.

Араухо выступает за «Барселону» с лета 2018 года, когда перешёл из «Бостон Ривер» за € 1,7 млн.