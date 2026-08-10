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Тренер «МЮ» Кэррик сделал заявление о будущем Маркуса Рашфорда в клубе

Тренер «МЮ» Кэррик сделал заявление о будущем Маркуса Рашфорда в клубе
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик сообщил, что нападающий Маркус Рашфорд присоединится к команде на тренировочном сборе в Дублине.

«Я играл вместе с ним. Я участвовал в матче, в котором он дебютировал, так что у нас есть общая история. На этой неделе в Дублине у нас будет полный состав. Мы летим туда напрямую и проведём несколько дней, когда вся команда снова будет вместе. Маркус — часть этой команды», — приводит слова Кэррика ESPN,.

Прошлый сезон 28-летний Рашфорд провёл в аренде в «Барселоне». Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2028 года.

Последний матч за манкунианцев Рашфорд провёл в декабре 2024 года — с «Викторией» Пльзень в Лиге Европы. В составе «Манчестер Юнайтед» Рашфорд сыграл 426 матчей, забил 138 голов и отдал 60 результативных передач.

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