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«Вернулся с плохими кондициями». Моуринью — о новичке «Реала» Бернарду Силве

«Вернулся с плохими кондициями». Моуринью — о новичке «Реала» Бернарду Силве
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью высказался о физической форме новичка команды португальского полузащитника Бернарду Силвы. Полузащитник сборной Португалии дебютировал за новый коллектив, выйдя на замену в перерыве товарищеского матча с «Ференцварошем» (2:1) в Будапеште.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 20:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Ривас – 41'     0:2 Эспи – 49'     1:2 Кодро – 57'    

«Бернарду — значимый для нас футболист, но он из тех, кто предпочитает полностью отдыхать в отпуске. Для его ментального состояния это правильно — ничего не делать на каникулах, поэтому он и вернулся с плохими кондициями, ему нужно их подтягивать. Бернарду — большой игрок. Он способен развивать наши атаки из глубины, действуя как «шестёрка» или «восьмёрка». Однако по ходу матча я увидел нехватку у него физических сил, из-за чего сдвинул его выше, на позицию «десятки». Он может действовать на трёх-четырёх позициях», — приводит слова Моуринью ESPN.

11 июня 2026 года мадридский «Реал» официально объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Португальский специалист уже возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Португальский футболист Силва присоединился к мадридцам на правах свободного агента в это межсезонье, перейдя из «Манчестер Сити».

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