«Вернулся с плохими кондициями». Моуринью — о новичке «Реала» Бернарду Силве

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью высказался о физической форме новичка команды португальского полузащитника Бернарду Силвы. Полузащитник сборной Португалии дебютировал за новый коллектив, выйдя на замену в перерыве товарищеского матча с «Ференцварошем» (2:1) в Будапеште.

«Бернарду — значимый для нас футболист, но он из тех, кто предпочитает полностью отдыхать в отпуске. Для его ментального состояния это правильно — ничего не делать на каникулах, поэтому он и вернулся с плохими кондициями, ему нужно их подтягивать. Бернарду — большой игрок. Он способен развивать наши атаки из глубины, действуя как «шестёрка» или «восьмёрка». Однако по ходу матча я увидел нехватку у него физических сил, из-за чего сдвинул его выше, на позицию «десятки». Он может действовать на трёх-четырёх позициях», — приводит слова Моуринью ESPN.

11 июня 2026 года мадридский «Реал» официально объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Португальский специалист уже возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Португальский футболист Силва присоединился к мадридцам на правах свободного агента в это межсезонье, перейдя из «Манчестер Сити».