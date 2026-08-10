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Ромелу Лукаку дал согласие на переход в «Фенербахче» — Маттео Моретто

Ромелу Лукаку дал согласие на переход в «Фенербахче» — Маттео Моретто
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Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку дал согласие на переход в «Фенербахче», сообщает инсайдер Маттео Моретто в соцсети Х.

По информации источника, между 33-летним бельгийцем и турецким клубом достигнута полная договорённость по условиям возможного трансфера. Теперь «Фенербахче» ведёт переговоры с «Наполи».

Турецкий клуб уже сделал первое предложение за форварда — около € 6 млн. При этом «Наполи» рассчитывает получить за Лукаку примерно € 12 млн.

Контракт бельгийца с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что Лукаку не присоединился к команде на предсезонном сборе, а «Наполи» был готов отпустить его за € 10 млн.

В прошлом сезоне Лукаку провёл за «Наполи» пять матчей, забил один гол и получил одну жёлтую карточку.

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