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Романо рассказал подробности о будущем Рашфорда после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Романо рассказал подробности о будущем Рашфорда после возвращения в «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» решил дать форварду команды Маркусу Рашфорду новый номер в знак доверия к нему и включения в состав команды. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, Рашфорд будет носить футболку с номером 14 и теперь едет с командой на сборы. Отмечается, что футболист останется в клубе из Манчестера, если только не поступит предложение от ведущего европейского клуба.

Ранее Рашфорд выступал в стане «красных дьяволов» под 39-м и 19-м номерами. В аренде в «Астон Вилле» футболист был заявлен под девятым номером. Минувший сезон в составе «Барселоны» Маркус провёл, выступая под номером 14.

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