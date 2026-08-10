Романо рассказал подробности о будущем Рашфорда после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» решил дать форварду команды Маркусу Рашфорду новый номер в знак доверия к нему и включения в состав команды. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, Рашфорд будет носить футболку с номером 14 и теперь едет с командой на сборы. Отмечается, что футболист останется в клубе из Манчестера, если только не поступит предложение от ведущего европейского клуба.

Ранее Рашфорд выступал в стане «красных дьяволов» под 39-м и 19-м номерами. В аренде в «Астон Вилле» футболист был заявлен под девятым номером. Минувший сезон в составе «Барселоны» Маркус провёл, выступая под номером 14.