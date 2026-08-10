Гол Роберта Левандовского помог «Чикаго» обыграть «Сантос» в Кубке лиг

В ночь на 10 августа (мск) состоялся матч 2-го тура Кубка лиг МЛС, в котором «Чикаго Файр» принимал «Сантос Лагуну». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт в матче на 32-й минуте открыл Филип Синкернагель, а спустя семь минут Робин Лод удвоил преимущество «Чикаго Файр». На 62-й минуте Эсекьель Бульяуде сократил отставание «Сантос Лагуны», однако на 81-й минуте Роберт Левандовски установил окончательный счёт — 3:1. Для польского нападающего этот гол стал первым в Кубке лиг.

Ранее Левандовски уже отметился дублем в матче регулярного чемпионата МЛС с «Шарлотт». Эта игра прошла 2 августа. В следующем матче Кубка лиг «Чикаго» сыграет в гостях с «Крус Асуль» 14 августа.