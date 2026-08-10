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Мудрик впервые поучаствовал в голе «Челси» после длительной допинговой дисквалификации

Мудрик впервые поучаствовал в голе «Челси» после длительной допинговой дисквалификации
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Полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик принял участие в товарищеском матче с малазийской командой «Джохор Дарул Тазим» (3:3) и впервые после длительной дисквалификации поучаствовал в голе своей команды.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 августа 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Джохор Дарул Тазим
Джохор-Бару, Малайзия
Окончен
3 : 3
Челси
Лондон, Англия
1:0 Айман – 14'     1:1 Делап – 40'     1:2 Делап – 62'     2:2 Аррибас – 65'     3:2 Бергсон – 86'     3:3 Глаудер – 89'    

Мудрик вышел на замену на 87-й минуте, а на 89-й навесил в штрафную, после чего соперник испанский защитник Антонио Глаудер забил в свои ворота.

В 2024 году Мудрик был временно отстранён после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония. В мае 2025-го Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила полузащитнику обвинение в нарушении антидопинговых правил, позднее он был дисквалифицирован на четыре года. 31 июля 2026 года FA подтвердила завершение дисциплинарного разбирательства в отношении игрока и снятие дисквалификации.

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