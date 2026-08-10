Мудрик впервые поучаствовал в голе «Челси» после длительной допинговой дисквалификации

Полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик принял участие в товарищеском матче с малазийской командой «Джохор Дарул Тазим» (3:3) и впервые после длительной дисквалификации поучаствовал в голе своей команды.
Мудрик вышел на замену на 87-й минуте, а на 89-й навесил в штрафную, после чего соперник испанский защитник Антонио Глаудер забил в свои ворота.
В 2024 году Мудрик был временно отстранён после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония. В мае 2025-го Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила полузащитнику обвинение в нарушении антидопинговых правил, позднее он был дисквалифицирован на четыре года. 31 июля 2026 года FA подтвердила завершение дисциплинарного разбирательства в отношении игрока и снятие дисквалификации.
- 10 августа 2026
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