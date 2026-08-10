Турецкий журналист раскрыл сумму предложения «Галатасарая» по Батракову и комиссию агенту

Известный турецкий журналист Мемет Озджан сообщил подробности финансового предложения «Галатасарая» по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

По информации источника, турецкий клуб готов предложить «Локомотиву» € 25 млн за трансфер 21-летнего полузащитника. Кроме того, «Галатасарай» готов выплатить € 3 млн в качестве агентской комиссии. Данную информацию Озджан сообщил на подкасте A Spor.

Батракову 21 год. Он — воспитанник системы железнодорожников. За первую команду Алексей провёл 83 матча, забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 28 млн.

Напомним, вчера в пресс-службе «Локомотива» опровергли какие-либо переговоры по Батракову и сообщили о нежелании расставаться с игроком.