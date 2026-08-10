Суперкомпьютер Opta предположил итоговое место ЦСКА по итогам РПЛ-2026/2027

Суперкомпьютер Opta представил шансы московского ЦСКА выиграть Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2026/2027.

Так, армейцы имеют лишь 2,1% шанс занять итоговое первое место в чемпионате России по итогам кампании. Возможность попасть в топ-3 (вторая или третья строчки) имеют более высокую вероятность — 5,8% и 9,7%. Наиболее вероятным, по мнению портала, является пятое место для красно-синих — шанс 12,9%. Далее — четвёртое место (12,6%) и шестая строчка (11,7%). Меньше всего вероятности у ЦСКА занять последнее, 16-е место — 0,5%.

После трёх матчей ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.