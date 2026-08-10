Аргентинское СМИ сообщило подробности прошедшей церемонии похорон отца Лионеля Месси

Вечером 9 августа мск завершилась церемония прощания с Хорхе Месси, отцом аргентинского футболиста Лионеля Месси. Об этом сообщает аргентинское издание Clarín.

После церемонии Лионель Месси вместе с семьёй покинул территорию кладбища, где были усилены меры безопасности. Частный самолёт, на котором аргентинский футболист вместе с близкими прибыл на церемонию, отправился обратно в Майами без пассажиров.

При этом пока неизвестно, как долго Месси останется в Аргентине.

Ранее сообщалось, что Хорхе Месси скончался в клинике города Росарио в возрасте 68 лет. Мужчина долгое время боролся с болезнью, с какой именно — не уточняется.