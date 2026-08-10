15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси подаст в суд на аргентинские СМИ из-за нарушения частной жизни семьи на похоронах

Месси подаст в суд на аргентинские СМИ из-за нарушения частной жизни семьи на похоронах
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси намерен принять юридические меры в отношении аргентинских средств массовой информации, которые, по его мнению, нарушили право на частную жизнь его семьи во время прощания с его отцом Хорхе Месси.

Об этом сообщил аргентинский журналист Фран Касаретто в социальной сети X. В публикации он написал: «Месси подтвердил, что предпримет юридические действия против аргентинских СМИ, которые нарушили неприкосновенность частной жизни семьи во время прощания с Хорхе Месси».

Напомним, ранее сообщалось, что церемония прощания с отцом Месси прошла вчера, 9 августа. Похороны проходили в условиях высокой безопасности и с большим количеством охраны. Ряд источников писал, что на церемонии присутствовали лишь члены семьи.

Материалы по теме
Аргентинское СМИ сообщило подробности прошедшей церемонии похорон отца Лионеля Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android