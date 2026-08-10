Месси подаст в суд на аргентинские СМИ из-за нарушения частной жизни семьи на похоронах

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси намерен принять юридические меры в отношении аргентинских средств массовой информации, которые, по его мнению, нарушили право на частную жизнь его семьи во время прощания с его отцом Хорхе Месси.

Об этом сообщил аргентинский журналист Фран Касаретто в социальной сети X. В публикации он написал: «Месси подтвердил, что предпримет юридические действия против аргентинских СМИ, которые нарушили неприкосновенность частной жизни семьи во время прощания с Хорхе Месси».

Напомним, ранее сообщалось, что церемония прощания с отцом Месси прошла вчера, 9 августа. Похороны проходили в условиях высокой безопасности и с большим количеством охраны. Ряд источников писал, что на церемонии присутствовали лишь члены семьи.