«Галатасарай» вышел из переговоров с «Локо» по трансферу Алексея Батракова — журналист

Популярный турецкий журналист и инсайдер Якуб Чинар в видео на YouTube-канале 90+Digital рассказал подробности переговоров и ситуации вокруг потенциального трансфера российского полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

По информации источника, турецкий клуб покинул стол переговоров и не будет цепляться за переход россиянина. Отмечается, что клуб вернулся к изначальному варианту на «номер 10» — полузащитнику «Порту» Родригу Море.

Ранее сообщалось, что решающий день для переговоров — сегодня, 10 августа. Другой инсайдер Николо Скира подтвердил, что клубы начали официальные контакты по переходу Батракова. Сумма трансфера может составить € 25 млн.