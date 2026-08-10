Украинский журналист раскрыл подробности попадания мельдония в организм Мудрика

Журналист Игорь Бурбас сообщил новые подробности допингового дела вингера «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

«Мне сообщили представители Мудрика, что у них есть все необходимые доказательства того, что это вещество попало в организм именно во время сбора национальной команды Украины в октябре 2024 года. В то же время они подчеркнули, что никогда не будут раскрывать, каким именно образом это произошло. Это их принципиальная позиция», — рассказал Бурбас у себя в подкасте.

Напомним, в декабре 2024 года в допинг-пробе Мудрика был обнаружен мельдоний. Впоследствии футболист получил дисквалификацию, однако позднее она была отменена. После этого украинский вингер вернулся в расположение «Челси» и присоединился к предсезонной подготовке лондонского клуба.