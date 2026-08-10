В Турции прокомментировали ситуацию с вероятным срывом перехода Батракова в «Галатасарай»

Турецкий журналист и инсайдер Бурак Эрен в соцсети X опубликовал свою позицию относительно вероятного срыва трансфера российского полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Батраков хочет перейти в «Галатасарай». Для него это единственная реальная возможность открыть для себя Европу. Также упоминается об экономических проблемах «Локомотива», из-за которых клубу необходимо совершить продажу, чтобы иметь средства на трансферы. В этой ситуации «Галатасарай» поступил правильно. Предложить € 25 млн и не повышать ставку — верный шаг. В угол загнан именно российский клуб. Похоже, вопрос с «десяткой» (позицией атакующего полузащитника) жёлто-красные хотят закрыть до матча с «Чорумом». Ждать они не намерены.

По Батракову «Локомотиву» дали один день. Если этот трансфер не состоится, будет сделан ход в сторону Родригу Моры, и сделка пройдёт на условиях, которые были согласованы заранее.

Я не знаю, вышли ли мы окончательно из переговоров по Батракову, но всё выглядит так, будто упёрлись в определённый потолок и не можем довести дело до конца. Мне изначально было непонятно настойчивое желание президента клуба заполучить этого игрока. Всё-таки РПЛ — лига вне зоны пристального внимания. Потенциал высок, но как нам объективно его оценить? И в финансовом плане трансфер должен был оставаться на определённом уровне. То, что нам удалось этого добиться, хорошо. До сих пор интересно, чем была вызвана такая настойчивость президента. Думаю, ответ на этот вопрос мы никогда не узнаем. Тот факт, что до сих пор не смогли оформить трансфер, говорит о многом. Если новость верная, то проснёмся мы уже под новостной фон о Родригу Море», — написал Эрен на своей странице в соцсети X.

Ранее журналист Якуб Чинар сообщил, что турецкий клуб покинул стол переговоров и не будет цепляться за переход россиянина.

Батракову 21 год. Он — воспитанник системы железнодорожников. За первую команду Алексей провёл 83 матча, забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи. Контракт с красно-зелёными у Батракова рассчитан до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 28 млн.