Гасилин отреагировал на дебют Даку за «Спартак» в РПЛ

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о дебюте албанского нападающего Мирлинда Даку за московский «Спартак» в Российской Премьер-Лиге. Ранее московский клуб дома уступил «Краснодару» со счётом 1:2 в матче 3-го тура, а Даку появился на поле на замену на 68-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Неплохой дебют. Даку получил около 20 минут игрового времени и за это время нанёс два‑три удара, заработал пару штрафных, а также старался цепляться за мячи. Думаю, что на данный момент это был максимум возможного. Его выпустили на поле, чтобы создавать угрозу воротам соперника, и с этой задачей он справился», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Даку перешёл в московский клуб 6 августа из «Рубина» и подписал соглашение на три сезона. В текущем сезоне на его счету три матча и два гола. Албанец выступал за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.