«Тащил чуть ли не в одиночку». Ву высказался о Даку после игры «Спартака» с «Краснодаром»

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву поделился мыслями о трансфере албанского нападающего Мирлинда Даку в стан красно-белых.

«Даку — это очень хороший игрок, который точно поможет нашей команде. Я видел много матчей «Рубина», и там Даку тащил команду чуть ли не в одиночку, забивая невероятные мячи. Он сможет забивать ещё больше с учётом уровня наших игроков. Уже в первом матче он вышел удачно, а скоро забьёт первые голы за «Спартак», — сказал Ву в эфире «Матч ТВ».

Ранее форвард дебютировал за новый клуб в Российской Премьер-Лиге. Московская команда дома уступила «Краснодару» со счётом 1:2 в матче 3-го тура, а Даку появился на поле на замену на 68-й минуте и не отметился результативными действиями.

Даку перешёл в московский клуб 6 августа из «Рубина» и подписал соглашение на три сезона. В текущем сезоне на его счету три матча и два гола. Албанец выступал за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.