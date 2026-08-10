Тренер «Ман Сити» прокомментировал ситуацию с Родри на фоне возможного ухода в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска заявил, что полузащитник национальной команды Испании Родри прибудет в расположение «горожан» в ближайшее время.

«Родри присоединится к нам 14 августа. Никаких новостей нет. Пока он останется в Манчестере», — приводит слова Марески официальный сайт «Манчестер Сити».

Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб продолжает обсуждение перехода игрока, но не может договориться с руководством английского клуба о сумме сделки. Англичане оценивают полузащитника минимум в € 70 млн. Предложение «Барселоны» в € 50 млн было отклонено. Позже подчёркивалось, что стороны близки к соглашению.

Родри защищает цвета «Манчестер Сити» с 2019 года. В его активе четыре титула чемпиона Англии, три Кубка лиги, по два Кубка Англии и Суперкубка УЕФА, а также по одной победе в Лиге чемпионов, Суперкубке Англии и на клубном чемпионате мира. В 2024 году футболист получил награду «Золотой мяч». Футболист в составе сборной Испании стал чемпионом мира и Европы и дважды в этих турнирах признавался лучшим игроком соревнования.