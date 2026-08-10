Артём Дзюба: спокоен за будущее. Готов завершить карьеру, если не позовёт хорошая команда

Бывший нападающий ряда клубов Альфа-Банк РПЛ Артём Дзюба заявил, что готов будет завершить карьеру, если не найдёт себе новый клуб. Этим летом Дзюба покинул «Акрон» на правах свободного агента.

«Я спокоен за своё будущее, честно. Если позовёт хорошая команда, в которой можно за что-то побороться, я с удовольствием рассмотрю. Если нет, я спокойно готов завершить карьеру. Мне есть чем заняться. «Акрону» я отдал всего себя, познакомился с прекрасным Тедеевым, тренерским штабом, замечательными ребята, городом. Но больше в такие команды я не хочу — сделал своё дело, оставил «Акрон» в РПЛ и ушёл. Больше не хочу мучиться, хочется играть в футбол. Даже со скамейки выходить готов. Многим командам не хватает хорошего нападающего, который может скидывать, собирать мячи.

Нет — вообще спокойно. Когда говорят, что меня кто-то пытается куда-нибудь засунуть, мне становится смешно. Но переговоры — не моя территория. Моя территория — футбольное поле, раздевалка, коллектив. А всё остальное — дело моего друга и агента Леонида Гольдмана. Но меня никто никуда не засовывает — так я никуда не пойду», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.