Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 10 августа

Сегодня, 10 августа, состоится заключительный матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 10 августа (время московское):

19:30. «Факел» — «Ахмат».

Лидером чемпионата России на текущий момент является «Краснодар», набравший девять очков из девяти возможных. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», являющийся победителем РПЛ. Тройку лидеров замыкает «Спартак».

«Факел», на набравший очков по результатам двух первых игр нового сезона, замыкает турнирную таблицу. «Ахмат» — 14-й, в активе грозненцев одно очко.