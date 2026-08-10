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«Барселона» включила Роберта Левандовского в раздел легенд клуба на официальном сайте

«Барселона» включила Роберта Левандовского в раздел легенд клуба на официальном сайте
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«Барселона» включила своего бывшего нападающего Роберта Левандовского, ныне выступающего за «Чикаго Файр» в МЛС, в раздел легенд клуба на официальном сайте.

Таким образом, Левандовски пополнил список футболистов, оставивших наиболее значительный след в истории каталонского клуба. В этом разделе также представлены Лионель Месси, Хосеп Гвардиола, Диего Марадона, Йохан Круифф и другие легенды «Барселоны» и мирового футбола.

Левандовски играл за «Барселону» с лета 2022 года. В общей сложности форвард принял участие в 193 матчах за каталонцев во всех турнирах, в которых отметился 120 голами и 24 результативными передачами. В составе сине-гранатовых поляк трижды стал чемпионом Испании, выиграл Кубок страны и три раза — национальный Суперкубок.

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