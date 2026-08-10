«Факел» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 10 августа, состоится заключительный матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Факел» по состоянию на сегодняшний день занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 14-й. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший девять очков из девяти возможных. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», на третьем — «Спартак».