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«Факел» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ сезона-2026/2027 начнётся в 19:30 мск

«Факел» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 10 августа, состоится заключительный матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
10 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Факел» по состоянию на сегодняшний день занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 14-й. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший девять очков из девяти возможных. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», на третьем — «Спартак».

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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