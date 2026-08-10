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Победа «Краснодара» над «Спартаком» — в видеообзоре центрального матча 3-го тура РПЛ

Победа «Краснодара» над «Спартаком» — в видеообзоре центрального матча 3-го тура РПЛ
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Накануне состоялся матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты гостей.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором прошедшего матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе «Спартака» в VK.

Первый мяч в матче забил форвард «Спартака» Манфред Угальде на третьей минуте. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа сравнял счёт на шестой минуте. Форвард Жоау Батчи вывел гостей вперёд на 11-й минуте, установив окончательный счёт — 2:1 в пользу «быков».

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

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