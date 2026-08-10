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Жозе Моуринью объяснил, почему не возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2013 году

Жозе Моуринью объяснил, почему не возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2013 году
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью ответил, почему в 2013 году передумал работать в «Манчестер Юнайтед», вместо этого возглавив «Челси».

«После ухода из «Реала» я договорился о том, чтобы сменить сэра Алекса на его посту в «Манчестер Юнайтед». Я был очень польщён этим предложением, ведь «Манчестер Юнайтед» — это очень интересный вариант. Но одно дело — любовь к футболу, и совершенное другое — к конкретному клубу. Полагаю, это сильнее, чем любовь к футболу, и, на самом деле, после «Реала» я вновь хотел, чтобы меня любили.

Решение отказаться от роли преемника сэра Алекса Фергюсона стало очень непростым, однако я об этом не жалею, ведь сделал выбор сердцем», — приводит слова Моуринью BBC.

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