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Сенсационное поражение «Зенита» от «Родины» — в видеообзоре матча 3-го тура РПЛ

Сенсационное поражение «Зенита» от «Родины» — в видеообзоре матча 3-го тура РПЛ
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Накануне состоялся матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и московская «Родина». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали москвичи. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором прошедшего матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе «Зенита» в VK.

На 23-й минуте Максим Глушенков открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд. На 59-й минуте 20-летний Артур Гарибян забил ответный мяч, а на 65-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Зенит» с шестью очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками располагается на 11-й строчке.

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