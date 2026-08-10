Президент РПЛ Алаев оценил судейство на старте сезона РПЛ

Президент Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Александр Алаев положительно оценил судейство на старте сезона-2026/2027 высшего российского дивизиона.

«Даже по игре «Краснодара» со «Спартаком» я заметил, что судьи дают больше бороться. Это радует. Я бы хотел поблагодарить Левникова и бригаду. Наверняка найдут, к чему придраться. Хорошая игра, и хорошая она во многом благодаря работе Кирилла, за что ему спасибо. Если говорить в целом, хорошая динамика, борьба, уровень сопротивления. Всё это не может быть без качественного судейства», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.