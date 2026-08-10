В ЦСКА подтвердили, что рассматривали Марцела Личку на пост главного тренера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб рассматривал Марцела Личку на пост главного тренера команды. Чешский специалист ранее работал в «Оренбурге» и московском «Динамо». ЦСКА с этого сезона возглавляет россиянин Дмитрий Игдисамов. Ранее сообщалось, что армейцы хотели назначить Сандро Шварца, который сейчас трудится в «Динамо».

— После ухода Челестини была информация, что ЦСКА рассматривал Личку на пост главного тренера. Так ли это?

— С Марцелом Личкой мы знакомы. Не буду скрывать, мы общались. Но выбор сделан в пользу Дмитрия Игоревича Игдисамова, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.