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«Я был разочарован». Фергюсон — об отказе Моуринью возглавить «МЮ» в 2013 году

«Я был разочарован». Фергюсон — об отказе Моуринью возглавить «МЮ» в 2013 году
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон подтвердил, что португальский специалист Жозе Моуринью был готов сменить его на посту наставника «красных дьяволов» в 2013 году. В итоге Моуринью возглавил «Челси».

«Да, клуб действительно предложил Жозе Моуринью работу. У нас с ним состоялся разговор, я объяснил всю ситуацию. Насколько я тогда понял, Жозе согласился. А затем, в считанные часы, всё изменилось.

Однажды Жозе позвонил мне вечером и сквозь слёзы сказал: «Алекс, я не могу принять это предложение. Я уже дал слово «Челси» и не могу нарушить своего обещания». Я мог понять причину, которую он назвал, но я был разочарован», — приводит слова Фергюсона BBC.

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