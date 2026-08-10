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Тренер «Ливерпуля» Ираола: на данный момент нам не хватает сил на все 90 минут матча

Тренер «Ливерпуля» Ираола: на данный момент нам не хватает сил на все 90 минут матча
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Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с «Монако» (2:3).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 августа 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Исак – 16'     2:0 Вирц – 29'     2:1 Головин – 44'     2:2 Биерет – 56'     2:3 Бруннер – 88'    

«Этот матч во многом был похож на нашу игру с «Лидс Юнайтед». Мы неплохо отыграли в первом тайме, однако не смогли сохранить этот уровень, а во второй половине игры соперник был лучше. Мы были лучше в первом тайме, а они — во втором, соперник заслужил возможность изменить ход встречи. Наши футболисты находились на разном этапе подготовки, но в целом они проявили себя добротно.

Даже те игроки, для которых это была первая или вторая игра [после отпуска], показали, что у них есть энергия и выносливость. Проблема заключается в том, что на данный момент нам не хватает сил на все 90 минут матча. Игроки быстро устают, поэтому нужно время, чтобы набрать форму. Нам нужно продолжать тренировки, из прошедшей же игры мы можем извлечь как положительные, так и отрицательные моменты», — приводит слова Ираолы пресс-служба мерсисайдцев.

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